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Стрит-арт-композиция от художников Беларуси и Сербии появится в Минске
Новая арт-композиция в Минске! На фасадах трех жилых домов во Фрунзенском районе появится триптих из авторских работ белорусских и зарубежных художников-монументалистов. Через творчество они поделятся представлением и взглядами на современную Беларусь. Первый мурал почти готов, над ним работает известный сербский художник Artez. Это образ молодой горожанки, и ее образ реальный. Автор увидел девушку на одной из центральных городских улиц.
Над вторым муралом работает белорусский художник Евгений Сосюра. Имя третьего автора организаторы пока держат в секрете. Известно, что он приедет из-за границы. И начнет работать позже.
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