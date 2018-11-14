Сцена детского "Евровидения-2018" в "Минск-Арене" готова

За этой масштабной стройкой мы следили день за днем. И теперь с уверенностью можем сказать: "Сцена детского "Евровидения" готова".



Сегодня на главной площадке конкурса в "Минск-Арене" состоялся первый прогон со статистами. Техническими дублерами артистов, которые приедут в конце этой недели.

Напомним, в этом году в Минске соберутся 20 стран-участниц. Это рекордное количество за всю историю международного песенного форума. Внушительный не только состав делегаций, но и параметры подмостков телешоу. Проект с космическим размахом первой увидела Нина Можейко.

Первые космонавты в открытом космосе детского "Евровидения" - это статисты. Технические дублеры конкурсантов. В их отсутствие именно по этим артистам выставляют все необходимые настройки.





И раскадровку. 44 на 60 метров - это параметры ядра главной площадки конкурса. Конструкция, включая все технические площадки: подиумы, грин-рум и сразу две сцены заняла все это пространство. Автор проекта - наш человек - художник-постановщик Белтелерадиокомпании. Галина Гомонова. С ее работой телезрители уже знакомы по национальным отборам.

Космические объемы охватят 15 камер. Каждый план выверен до секунды. Не верите, смотрите сами!

За сценарием съемки следит режиссер трансляции Марек Милл. Из ПТС - передвижной телевизионной станции. Она приехала из Швеции специально для конкурса в Минске. Но запускать эмоции конкурса будет не машина, а опытный взгляд эстонского режиссера - его глазами телезрители увидят конкурс. Такой интимный подход к работе выстроил и с командой белорусских операторов - каждого подписал поименно.

За всеми креативными движениями, в том числе и камер, следит шоу-директор конкурса Гордон Бонелло. От него зависит, каким в конечном итоге будет номер.

Более 1000 осветительных приборов, и это не считая тех, что установлены на трибунах. Для каждого номера свой сценарий. Этим детское "Евровидение" ни в чем не уступает взрослому. Свет на этом конкурсе - это вообще отдельная тема. Светить будут много - по делу. Как раз этим и будет удивлять Минск.