Субботнее вечернее шоу "Макаенка, 9" сегодня готовит для зрителей сюрприз

В 24-м выпуске проекта в студию к ведущему Евгению Перлину придут по традиции звездные гости. Первым появится известный актер, телеведущий и комик Вадим Галыгин. Кроме того, сегодня в Минске с премьерой своего шоу выступит народный артист России, Украины и Молдовы Филипп Киркоров. И перед вечерним концертом он заглянет в студию "Макаенка, 9". А музыкальным гостем станет певец Uzari, который представит зрителям премьеру своей новой песни. Итак, смотрите вечернее шоу "Макаенка, 9" на "Беларусь 1" в 20:00!