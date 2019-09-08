Судьба духовного форпоста Брестской крепости

Белый собор Брестской крепости. Свято-Николаевский гарнизонный храм. О храме и его судьбе Елена Бормотова.





Его заложили в центре цитадели на месте монастырского комплекса августинцев





По сути, сама крепость возникла на фундаментах древнего Бреста. Ради форпоста город перенесли в другое место. Высота храма не должна превосходить другие здания крепости. Безопасность превыше всего. Архитектор Давид Гримм, автор церкви святой Марии в Вифлееме, создал в Бресте один из самых величественных гарнизонных соборов Европы. Его строили из огнеупорного кирпича, из которого возводили саму крепость. Для облегчения конструкции в купол вставляли пористый кирпич. Это сыграло в пользу акустики, что очень важно при богослужениях. В годы Первой мировой здесь по очереди служили лютеране и католики.

А после заключения Брестского мира церковь переоборудовали в костел. Но очень тактично отнеслись к святыне. Церковь как будто поместили во внутрь костела. Только росписи заштукатурили.

В советское время культовое здание стало армейским клубом

В советское время культовое здание стало армейским клубом, где крутили кино и проводили патриотические акции. В июне 1941 это важный стратегический объект обороны, с высоты которого видна вся цитадель. Здание неоднократно переходило из рук в руки. Его захватывали солдаты вермахта, затем отвоевывали красноармейцы. В августе 1941 храм посещали Гитлер и Муссолини, они лично смотрели крепость, на взятие которой отводилось несколько часов, а штурм растянулся на месяц.

В августе 1941 храм посещали Гитлер и Муссолини

В месте, где когда-то звучали молитвы, шли ожесточенные бои и рвались снаряды. Храм был изрешечен пулями, осколками гранат и бомб. При реставрации собора обожженный кирпич со следами осколков не убирали.При восстановлении храма были найдены останки нескольких защитников цитадели, их перезахоронили. В память о тех, кто защищался здесь в июне 1941, в бывших подвальных помещениях гарнизонного храма открыли еще один придел, освятили в честь Иоанна Воина.

Это единственный в Беларуси храм, посвященный защитником Брестской крепости