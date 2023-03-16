Суперфинал проекта "Фактор.by 60+" состоится 17 марта

Шоу, которое объявило бойкот возрасту - "Фактор.by 60+", готово раскрыть главную интригу сезона. Уже завтра в эфире "Беларусь 1" состоится суперфинал. До решающего этапа дошли четверо участников. Каждый из них поделился не только чувственным исполнением и талантом, но и личной историей.

Претендентов на победу 4: педагог по вокалу из Гродно Галина Качалова, учитель музыки из Новополоцка Евгений Ткаченок, эксцентричная любительница поэзии из Волковыска Тамара Выставкина и артист театра и кино Сергей Кравец. Они доказали, что достойны наших аплодисментов и готовы сразиться в итоговой вокальной схватке.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Я уже знаю имя победителя - это…"

Интрига повисла в воздухе. Как определить победителя среди тех, кто уже взял верх над собственными страхами и дал отпор возрасту?

Человек-оркестр Сергей Кравец. Артисту театра и кино не привыкать к вниманию камер. Но вот в светской хронике уже не появлялся довольно давно - не было серьезного повода. "Фактор.by" для него - шанс напомнить о себе. Комик с душой романтика написал более сотни произведений. За плечами серьезное консерваторское образование, так что к суперфиналу он подготовился. Текст держит в уме, а тело готовит к импровизации.





Петь нужно не гласными, а согласными - это моя манера, мое свойство, которое очень действует на зрителя. Сергей Кравец, суперфиналист шоу "Фактор.by 60+"

Эксцентричная любительница поэзии из Волковыска с душой одесситки вышла на пенсию и стала артисткой. Пошла в народный хор ветеранов войны и труда. Знает толк не только в шляпках, их у нее около двух десятков на каждый случай. Ее искрометное чувство юмора выдает экспертность по множеству жизненных вопросов.

Самое сложное для героев - запомнить текст. В случае с Томочкой (отчество она настойчиво игнорирует) все схвачено.

Шпаргалки на руке пишет учитель музыки, барабанщик из Новополоцка Евгений Ткаченок. Это в нем зрители увидели белорусского Джо Кокера. В суперфинале он предстанет в классическом образе - все для экранизации всеми любимого хита, поэтому придется снять шляпу.

В суперфинале наши герои выступят дуэтом с поющими членами жюри и популярными артистами. Атмосфера накаляется, когда на площадке появляется певица и актриса Александра Гайдук в образе и с мегахитом.





У нас всего 4 участника и нужно, чтобы они были разные, разножанровые, чтобы они могли показать разные грани своего таланта. Александра Гайдук, певица, актриса и телеведущая, член жюри шоу "Фактор.by 60+"

Готовится покорить жюри и женщина-удивление этого сезона. Потрясающая блондинка, самая элегантная и по возрасту Галина Качалова. Заслуженный педагог с полувековым опытом подготовила плеяду артистов эстрады и даже классических. Учит правильной позиции и в жизни.

В суперфинал ее будет сопровождать заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно. А вот какую композицию они исполнят дуэтом, пока секрет. В тайне пока держат и главный приз. Кто из великолепной четверки достоин победы и заберет главный приз, узнаем совсем скоро.