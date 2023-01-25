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Суперфиналисты "Фактор.by" организовали квартирник для своих фанатов

Многотысячные овации на интернет-платформах суперфиналистам "Фактор.by". Зрители шоу-проекта разделились на три лагеря. Чей окажется сильнее в поддержке избранного артиста и приведет его к триумфу? Интрига раскроется уже 27 января.

Суперфиналисты пообщались со своими фанатами. Место встречи - гостиная съемочной площадки "Фактора.by". В этом пространстве артисты заряжаются на выступление и здесь же выдыхают после. На фан-встречу попали самые преданные зрители. Те, кто в постоянной связи со своими кумирами в соцсетях.

Марго Новик, Иван Дятлов и Владимир Арутюнян рассказали о себе подробнее. Встреча прошла в формате квартирника с живым исполнением песен и откровенными ответами на вопросы.

27 января станет днем-кульминацией на проекте. Зрители узнают имя обладателя "Фактора.by". А результаты шоу будут зависеть от голосования телезрителей.

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