Суперфиналисты X-Factor Belarus 25 декабря исполнят по две песни

До суперфинала шоу X-Factor Belarus осталось меньше недели. Уже в эту субботу, 25 декабря, в прямом эфире телеканала "Беларусь 1" телезрители сделают свой выбор.



Суперфиналистами проекта стали Никита Белько из Минска, Анастасия Кравченко из агрогородка Сеница Минской области и Андрей Панисов из деревни Бердовка под Лидой. Каждый из них прошел долгий путь к главной сцене: за плечами у артистов множество вокальных конкурсов. Никита сейчас учится в Республиканской гимназии-колледже при Академии музыки, Анастасия - студентка Института теологии БГУ, а Андрей - выпускник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Они побороли свои страхи ради шанса стать знаменитыми и уже в эту субботу будут сражаться за победу в проекте. Каждый из суперфиналистов исполнит по две песни. Постановочная группа уже приступила к работе над номерами. Репетиции на сцене начнутся 23 декабря.







И судьба участников по-прежнему в руках телезрителей. Имя триумфатора проекта узнаем 25 декабря. Он уедет после эфира на автомобиле Geely. Специальный приз готовит и Генеральный продюсерский центр Белорусского радио.