Сувениры ручной работы из города мастеров "Славянского базара" разлетаются по всему миру

В этом году свои работы представляют около полутысячи умельцев из Беларуси и других стран. Во время мастер-классов в городе мастеров можно освоить азы гончарного дела или попробовать себя в бисероплетении. Также на открытой площадке проходят конкурсы среди самих народных умельцев. К примеру, по изготовлению традиционной свистульки.



В городе мастеров представлены работы, выполненные в самых разнообразных техниках. Особым спросом пользуются подарки с символом "Славянского базара" - васильком.