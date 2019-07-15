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Сувениры ручной работы из города мастеров "Славянского базара" разлетаются по всему миру

В этом году свои работы представляют около полутысячи умельцев из Беларуси и других стран. Во время мастер-классов в городе мастеров можно освоить азы гончарного дела или попробовать себя в бисероплетении. Также на открытой площадке проходят конкурсы среди самих народных умельцев. К примеру, по изготовлению традиционной свистульки.

В городе мастеров представлены работы, выполненные в самых разнообразных техниках. Особым спросом пользуются подарки с символом "Славянского базара" - васильком.

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