Светлана Захарова: Академическое искусство никогда не перестанет существовать

Народная артистка России Светлана Захарова привезла в Минск проект MODANSE. Сразу 2 современных балета покажут на сцене Большого театра Беларуси. Один из них посвящен женщине, которая изменила мир моды - Габриэль Шанель.

Светлана Захарова, народная артистка России, ректор Московской государственной академии хореографии:

"Проект, который называется MODANSE, очень театральный. На более масштабных сценах с огромным зрительным залом он бы немного потерялся. В этом проекте нужно видеть очень много эмоций вблизи, он ставился для академической сцены".