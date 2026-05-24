Светлана Захарова: Академическое искусство никогда не перестанет существовать
Народная артистка России Светлана Захарова привезла в Минск проект MODANSE. Сразу 2 современных балета покажут на сцене Большого театра Беларуси. Один из них посвящен женщине, которая изменила мир моды - Габриэль Шанель.
Светлана Захарова, народная артистка России, ректор Московской государственной академии хореографии:
"Проект, который называется MODANSE, очень театральный. На более масштабных сценах с огромным зрительным залом он бы немного потерялся. В этом проекте нужно видеть очень много эмоций вблизи, он ставился для академической сцены".
Также народная артистка России отметила, что академическое искусство никогда не перестанет существовать. "Например, взять самый известный балетный спектакль "Лебединое озеро". Уже сколько лет этому спектаклю, и до сих пор во всем мире присутствует большой интерес. Всегда публика идет на такие спектакли, она хочет видеть классическую постановку", - отметила она.