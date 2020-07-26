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Таисия Повалий: Беларусь - моя творческая родина
Своей малой пусть и творческой родиной Витебск всерьез считают многие популярные артисты. Не только белорусские. И здесь надо сказать спасибо международному фестивалю "Славянский базар".
Престижа ему не занимать за всю историю. В Витебске побывали представители 5 континентов планеты, поэтому в этот особенный год ставку сделали на проверенных друзей и искренние эмоции. А их было действительно через край.
В этом году флагов было 23, но тут количество не имело значения, главным было качество. Лейтмотив фестиваля играли исконно славянские страны -Украина, Россия и Беларусь. О нашем триединстве говорили много и долго. Артисты будто и впрямь соскучились по сцене и журналистам.
А, может быть, за столько лет фестивальный Витебск завоевал особое расположение гостей. Об этом спросили лично у тех, кто не расстается с фестивалем с 1993 года и чувствует себя здесь как дома. По-настоящему народная артистка Таисия Повалий откровенно и специально для "Главного эфира".
Таисия Повалий,народная артистка Украины и Ингушетии:Витебск моеместо силы
Таисия Повалий:
Я получила первое Гран-при в истории "Славянского Базара" и всегда это говорю, повторяю, хвастаюсь. Для меня это гордость огромная. Для меня в жизни это такой толчок, взлет, это, можно сказать, моетворческое начало. Я считаю Беларусь своей второй родиной, творческой родиной. Я же работала в государственном коллективе, были гастроли, опыт был сценической, артистической работы, но популярность ко мне не приходила… Я же стала звездой в 29 лет. Это была моя последняя возможность, я запрыгнула в последний вагон поезда. Беларусь сыграла огромную роль в моей судьбе. Наверняка, корни мои где-то здесь…
Каждый раз возвращаюсь сюда в Витебск. Для меня это как место силы. Я наполняюсь той же энергией, энергией победителя, что сейчас очень важно для артиста. Мне обязательно нужно сюда приехать, вернуться, потому что я зачахну. Я ваша! Я должна быть здесь!"
Михаил Гуцериев написал потрясающие стихи, а Виктория Кохана положила эти стихи на музыку. Когда я прочитала сценарий клипа, я рыдала. Я поняла, что хочу, чтобы мои дети никогда не ссорились, чтобы мой внук был самым счастливым ребенком в мире! Я понимаю, что сегодня эта тема нужна всем… Очень хрупкий мир сейчас. Если мы не будем обращаться к теме семьи, доверия, любви, продолжения рода, ценить то, что ты имеешь сегодня, а мы это, к сожалению, не ценим, потом пожалеем.
Весь мир отказывается от того самого ценного, что мы имели, когда были огромным государством. Наше государство - Советский Союз. Александр Григорьевич сохранил все эти ценности. Меня до глубины души тронуло, когда на гастролях мы поселились в пансионате. И вот мы вышли гулять в прекрасный парк. И автобусы привозили работников заводов, фабрик на оздоровление. У меня настолько в душе гордость и уважение к человеку, к настоящему Президенту, который о людях заботится, который думает о своей стране, а не как понравиться кому-то, как кому-то угодить. Поэтому я хочу, чтобы мы были мудрее, чтобы мы сегодня задумались о глобальных вещах.
Я в январе сломала ногу, сидела дома и отменила очень много выступлений. Я перенесла съемки клипа, потому что я не могла сниматься. Я многое переосмыслила, даже по отношению к тому, что происходило со мной все эти годы. Есть слово такое "изгнание", наверное, я его переживаю до сих пор, в связи с политической ситуацией в стране…Я очень нервничала, потеряла очень много здоровья. А когда я сломала ногу, поняла -я счастлива, что я живу, что у меня есть семья, что у меня есть то, что для меня дорого и я это сохранила.
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