Таисия Повалий - обладатель спецпремии Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

Вчера стал известен обладатель спецпремии Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" в рамках "Славянского базара". В следующий четверг, 11 июля, из рук Александра Лукашенко награду получит народная артистка Украины Таисия Повалий. Билеты на трехчасовую церемонию открытия уже почти распроданы. Среди хедлайнеров шоу - Валерий Леонтьев, Эмин и Александр Панайотов. Концерт в День Союзного государства посвятят юбилею ансамбля "Песняры".