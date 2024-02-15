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Талант вне возраста - новый сезон "Фактор.by 60+" стартует 16 февраля
Премьера второго сезона шоу "Фактор.by 60+" совсем скоро. 16 февраля таланты элегантного возраста со всей Беларусидокажут зрителям телеканала "Беларусь 1", что паспортные данные - это только цифры.
До телевизионных эфиров дошли 24 исполнителя. Судьба каждого из них достойна экранизации, тем интереснее будетнаблюдать за участниками на проекте. Состав жюри не изменился - в кресле судей остались народный артист России Владимир Березин, заслуженные артисты Виктория Алешко и Александр Солодуха, также певица и актриса Александра Гайдук.
Не пропустите в пятницу, 16 февраля, в 20:45 на "Беларусь 1".
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