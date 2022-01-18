Тамаре Гвердцители - 60

Яркая, эмоциональная и искренняя. Юбилей сегодня отмечает Тамара Гвердцители. Певице, актрисе и композитору - 60! С днем рождения народную артистку России поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Тамара Гвердцители по праву принадлежит к числу выдающихся артистов, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства.



Певица с детства занималась музыкой и стала профессионалом еще в юности. У Тамары Михайловны несколько почетных наград и выступления по всему миру. В ее репертуаре песни на десяти языках: от родного грузинского и русского до иврита и немецкого. А манера исполнения отличается высокой культурой, экспрессией и театральностью. Также Тамара Гвердцители снимается в кино, играет в театре и выступает в роли члена жюри на различных фестивалях.