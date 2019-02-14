Танго - в танце, вокале и инструментальном исполнении. Музыка страсти, любви и ревности вдохновляет уже более 80 лет. Наш корреспондент Лариса Гулякевич отправилась на репетицию в филармонию, а за уроками хореографии - в Университет культуры.

На кафедре хореографии Университета культуры идет подготовка к экзаменам. Танго входит в программу европейских бальных танцев вместе с венским вальсом, фокстротам. Однако его техника отличается кардинально.

Существует много видов и стилей танго: аргентинское, уругвайское, финское, старинное и бальное. Что касается характерных черт танго, то особое внимание уделяется движениям ног, повороту головы, идеальной фигуре и… чувствам. Каждый элемент оттачивается до совершенства.

Танго - самый загадочный танец. Танец со страстью любви. Но не изначальной, а зрелой любви между партнерами. Главное в танце - взгляд, движение и хороший партнер.

Как танец - танго родилось в Африке, потом стало приобретать популярность в Северной Америке и странах Западной Европы. Композиторы - аргентинцы Астор Пьяццолла и Карлос Гардель придали танго национальные черты.

Солистка Большого театра Беларуси Наталья Акинина считает, что сила танго - в ярком языке, выразительной дикции.