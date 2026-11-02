Танцоров, певцов, музыкантов объединил финал фестиваля "Творчество без границ" в Минске

Краткий пересказ от ИИ

2 ноября в Минске стартовал заключительный второй этап XII Открытого международного фестиваля-конкурса. Широкая география участников впечатляет: здесь представлены Азербайджан, Россия, Кыргызстан и все регионы Беларуси.



Всего на начальном этапе за право выступать боролись около 6,5 тыс. человек.

Конкурсные прослушивания уже идут, члены жюри выставляют оценки. В холле продолжаются репетиции, а в центре внимания на сцене - народная хореография.

Народный танец пользуется особой популярностью и становится настоящим трендом у молодежи.

Александра Анохина, солистка ансамбля народного танца "Задорный каблучок" (Россия): "Мне кажется, что народный танец - это универсальный танец. Если ты занимаешься народными танцами, значит, ты можешь танцевать и современные танцы. Для меня народный танец - это выражение любви к родине, страсти к искусству и, пожалуй, истинное призвание человека".

Надежда Коршунова, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи: "Каждый год мы стараемся, чтобы члены жюри были еще профессиональнее, чтобы отбор был еще деликатнее и жестче. Для того, чтобы в финальном мероприятии вышли коллективы самого высокого уровня".

Стоит отметить, что хореография стала самой масштабной номинацией по количеству участников, а вот по числу заявок лидирует вокал.



Сегодня только первый день прослушиваний. Уже завтра, 3 ноября, на смену народным танцам придут эстрадное и современное направления.



Также участников и зрителей ждут инструментальный жанр и вокальные выступления.