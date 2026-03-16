Танцы и мастер-классы: 21 марта в музее народной архитектуры и быта пройдет праздник "Гуканне вясны"
21 марта в 14:00 в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта пройдет старинный белорусский весенний обряд "Гуканне вясны".
Участников обряда ждет обширная программа мероприятий.
1. Реконструкция весенних обрядов
Гостей ждет погружение в историю: можно будет узнать, почему "Гуканне" традиционно проводилось именно в мартовские дни, стать непосредственными участниками народных обрядов. Кроме того, гостям расскажут о приметах и суевериях, бытовавших в народной культуре на протяжении столетий, связанных с этим днем.
2. Разучивание весенних песен
Живая инструментальная музыка в исполнении народных музыкантов создаст неповторимую атмосферу праздника. Для гостей выступят специалисты-этнографы с народными весенними песнями. Но главное - каждый сможет не просто слушать, а сам стать участником большого народного хора и петь "гуртом" как пели наши предки.
3. Мастер-класс по белорусским народным танцам и играм
Заряд бодрости получат все участники мастер-класса по традиционным народным танцам и играм. Под народные мелодии гости мероприятия научатся танцевать белорусские народные танцы - лявониху и крыжачок.
Посетители музея смогут принять активное участие в народных играх, прошедших сквозь века. Программа позволит не только развлечься, но и глубже понять культурные корни белорусского народа.
4. Мастер-класс по изготовлению птиц
Погрузиться в атмосферу весны и вдохновения помогут творческие мастер-класс по изготовлению "птушек" из цветной бумаги. Принять участие смогут и дети, и взрослые.
Собственноручно сделанная весенняя "птушка" станет символом весеннего обновления, красоты и надежды.
5. Мастер-класс по "Росписи по стеклу"
Для желающих прикоснуться к прекрасному организаторы подготовили мастер-класс по росписи стекла. Участники смогут не только освоить основы техники, но и создать собственное произведение искусства - эффектный элемент декора или эксклюзивный подарок ручной работы.
6. Мастер-класс по вытинанке
Вытинанка - древняя техника художественного вырезания узоров из бумаги, насчитывает сотни лет. Была широко распространена на белорусских землях.
Благодаря мастер-классу предоставится возможность развить творческую фантазию и отточить навыки оригамии.
7. Молодецкие забавы
Сила, ум и командный дух станут главными темами мероприятия "Молодецкие забавы". Настоящих мужчин и искателей приключений ждут традиционные командные испытания на проверку ловкости и смекалки, а также возможность почувствовать себя частью древней культуры в дружной мужской компании.
8. Выступление фольклорных коллективов
Музыкальную часть программы составят выступления фольклорных коллективов и солистов. Присутствующие смогут насладиться живым звучанием народных песен в исполнении признанных мастеров народного творчества.
9. Костер и хороводы
В самый разгар праздника гости смогут стать участниками огромного праздничного хоровода, в центре которого будет разложен величественный костер, пламя которого будет символизировать победу жизни и прихода теплого времени.