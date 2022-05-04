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Танцы 19 века и музыка 20-го - Пушкинский бал пройдет в Пушкинской библиотеке

Мечту попасть на настоящий бал осуществила библиотека им. Пушкина.

Танцы 19 века и музыка 20-го! Творческий эксперимент презентовали сотрудники Минской областной библиотеки, которая носит имя классика. В эпоху светских раутов окунулась Лариса Гулякевич.

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