Татьяна Устинова в Минске презентует новый роман

В чем плюсы книжной выставки для писателя, нужен ли чат-бот, чтобы создавать романы и реально ли найти в Беларуси зацепки для нового детектива? Об этом в подробностях рассказала гостья субботней "Панорамы" - известная писательница Татьяна Устинова. В Минск она приехала накануне, чтобы представить новый роман "Серьга Артемиды" и провести несколько встреч с читателями.

