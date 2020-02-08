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Татьяна Устинова в Минске презентует новый роман
В чем плюсы книжной выставки для писателя, нужен ли чат-бот, чтобы создавать романы и реально ли найти в Беларуси зацепки для нового детектива? Об этом в подробностях рассказала гостья субботней "Панорамы" - известная писательница Татьяна Устинова. В Минск она приехала накануне, чтобы представить новый роман "Серьга Артемиды" и провести несколько встреч с читателями.
Интервью с Татьяной Устиновой - сегодня в "Панораме"
Мастер детективов и телеведущая рассказала, как относится к публикациям в соцсетях и почему Беларусь для нее - волшебная страна. Уже сегодня вечером в эпицентре выставочного пространства "БелЭкспо" Татьяна Устинова проведет открытую встречу с читателями. Вход бесплатный. Наше интервью с писательницей, которая входит в российский топ-5, смотрите сегодня в "Панораме".
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