"Акварельный бенефис" в Минске художника из Солигорска. В столичной арт-гостиной "Высокое место" Валерий Толкачев открыл свою персональную выставку и провел демо-класс для всех желающих. Коллеги и любители собрались в галерее, чтобы с нуля увидеть создание акварели: от приготовления бумаги, выбора кистей до процесса прорисовки деталей. Валерий Толкачев преподал урок в дуэте с коллегой Таисией Плисковской.

