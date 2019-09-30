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"Тайны Минотавра". Новая серия скульптур Андрея Осташова представлена в Минске
"Тайны Минотавра" - новая серия произведений известного белорусского скульптора Андрея Осташова представлена в художественной галерее Савицкого.
На родину в Беларусь экспозиция приехала из мирового турне, где прошли презентации скульптур в таких городах, как Москва, Монако, Пекин, Париж. Произведения Андрея Осташова выделяются образностью и непосредственностью героев. Авторская интерпретация мифа о Минотавре - тема новая. Но такие элементы, как детские игрушки, восточные символы мудрости (черепаха и слон), а также Медуза Горгона остаются узнаваемыми в творческой манере скульптора.
На открытии в галерее Савицкого прошла премьерная презентация новых скульптур, которые впервые были представлены зрителю. Работы созданы в Италии.
Посетить выставку можно до 13 октября.
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