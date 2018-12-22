Тающие часы и телефон-лобстер. В Минске открылась выставка подлинников работ Дали и Пикассо

Подлинники работ Дали и Пикассо в Минске! В выставочном зале LIBRA - самая большая в мире объединенная коллекция мировых мастеров. Более полусотни графических картин, скульптур и керамики попали в белорусскую столицу из Москвы. Бизнесмен из Екатеринбурга Александр Шадрин путешествует вместе с частной коллекцией по странам Европы, Америке и Китая. Общая страховая стоимость экспонатов - свыше нескольких миллионов долларов.

В экспозиции - барельеф Сальвадора Дали стоимостью в 250 тысяч долларов. Его выставили впервые в СНГ-пространстве. Всего таких барельефов - 8 в мире. Можно увидеть и последние 12 портретов Пабло Пикассо. В уникальном собрании "телефон-лобстер", "протекшее время" и "человеческие пороки". Кроме работ - документальный фильм-экскурсия о коллекции. А по выходным в рамках проекта пройдут лекции о творчестве и жизни испанских художников.