Театр Бориса Эйфмана едет с гастролями в Минск

Первые па 94-го сезона в Большом театре Беларуси будут в исполнении артистов Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Именитая авторская труппа привезет в сентябре EIFMAN GALA. Это балетное ассорти в двух актах.

Программа гастролирует по России и зарубежью с аншлагами. Впервые в таком формате ее представят и белорусскому зрителю. В одном вечере покажут фрагменты из культовых постановок Санкт-Петербургского театра "Анна Каренина", "Русский Гамлет", "Страсти по Мольеру" в эффектном психологическом прочтении народного артиста России Бориса Эйфмана.

Минский зритель увидит показы 8 и 9 сентября. Билеты на оба вечера раскупили за две недели после старта продаж.