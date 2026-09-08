Театр Бориса Эйфмана открыл гастроли в Большом театре Беларуси

Насыщенная в эти дни культурная программа в Минске: в столице с гастролями театр Бориса Эйфмана. На сцене Большого театра Беларуси представлена уникальная программа.

У зрителей будет эксклюзивная возможность увидеть за один вечер фрагменты из всемирно известных спектаклей легендарного хореографа.

Первые балетные па в 94-м сезоне Большого театра Беларуси достались в этом году гостям из именитой труппы Санкт-Петербурга - Государственному академическому театру Бориса Эйфмана.

Программа Эйфмана уже объехала главные ведущие сценические площадки России - Санкт-Петербург, Москва, а также заглянула за рубеж, и вот теперь настал черёд минской публике. Это не простой спектакль, а настоящая мозаика из лучших постановок в репертуаре Санкт-Петербургского академического театра. В одном вечере буквально соединены фрагменты из "Анны Карениной", "Евгения Онегина", "Мастера и Маргариты" и других.

Для многих артистов сегодня это настоящее возвращение домой, потому что многие подопечные Бориса Эйфмана - выходцы из Беларуси. Например, солистка Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева рассказала, что такое настоящее возвращение домой.

"Это всегда трепетно и очень ответственно, потому что ты понимаешь, что на тебя смотрят под такой призмой, как не смотрят на других моих коллег. Поэтому, с одной стороны, ты чувствуешь это тепло и поддержку родных, но с другой стороны, наверное, всегда есть волнение перед выходом на сцену, но вот здесь оно особенное", - отметила ведущая солистка Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, заслуженная артистка России Любовь Андреева.

Сегодня тысячная аудитория дышит фактически в унисон с именитой труппой. Показ будет и 9 сентября. Билеты на спектакль были проданы буквально за две недели. Билетами заинтересовались представители из 15 стран мира, включая Великобританию, Нидерланды, Турцию, Испанию, Россию, Германию, Польшу, Узбекистан и другие.