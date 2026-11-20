Культурная афиша белорусской столицы пополнится ярким дебютом. 20 ноября Академический театр оперы и балета Республики Коми впервые выйдет на сцену Большого театра Беларуси. Труппа из Сыктывкара привезла в Минск трехдневную гастрольную программу.

Откроются гастроли балетом "Крик". В основе либретто - роман "Иди на Голгофу" Александра Зиновьева.

21 ноября юных театралов ждет постановка оперы "Дюймовочка", а вечером того же дня артисты представят шедевр Джакомо Пуччини - оперу "Чио-Чио-сан". Финальным аккордом программы 22 ноября станет первый национальный балет композитора Якова Перепелицы "Яг-Морт".

Визит театра из Сыктывкара проходит в Дни кино Республики Коми в Беларуси. В кинотеатре "Москва" россияне покажут минской публике документальные и анимационные фильмы.