Театр-студия киноактера открыл 45-й сезон комедией "Дурак вашего мужа"

Театр-студия киноактера открыл юбилейный 45-й сезон. Труппа киношных театралов создавалась в 1980-х как экспериментальная лаборатория, чтобы киноактеры и режиссеры, которые приехали в Минск со всего СССР, между съемками не теряли актерский навык.

Сейчас же это единственный сохранившийся театр такого плана на постсоветском пространстве. Сентябрь в театре проходит под знаком комедии. Открыла афишу постановка "Дурак вашего мужа" в прочтении народного артиста Беларуси Александра Ефремова. К слову, спектакль - премьера 2025 года.

Александр Ефремов, режиссер театра и кино, народный артист Беларуси:

"Это один из самых свежих спектаклей, он веселый, а хотелось 45-й сезон начать с улыбки. Очень много умных, интеллигентных зрителей, которые ищут высокий смысл, но есть люди, которые приходят в театр, чтобы просто поржать. Они с интересом ходят на спектакли такого рода. Но мне не хотелось сделать спектакль "Дурак вашего мужа" просто смешным. Нет, в нем есть очень серьезный смысл о великодушии человеческой души".

В этом сезоне театр планирует вписать в афишу новую премьеру и поставить на сцену пьесу Чехова "Чайка". В 2026 году у произведения юбилей - 130 лет на устах.