Театр имени М. Горького выходит из карантина. Этим вечером дадут "Пане Коханку"

Сегодня Национальный академический драматический театр имени Горького впервые примет зрителей после вынужденного перерыва. Труппа уходила на карантин по причине сложной эпидситуации в коллективе. Этим вечером дадут один из самых известных спектаклей в своем репертуаре "Пане Коханку". Сейчас коллектив работает на сцене Республиканского дворца культуры профсоюзов, так как родные подмостки на ремонте. Всего у коллектива запланировано на ноябрь 9 спектаклей. Также ведется подготовка премьеры - режиссер Валентина Еренькова ставит "Трамвай "Желание" по пьесе Уильямса.