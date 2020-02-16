Жизнь Марка Шагала не в полете, а в танце! Театр имени Янки Купалы готовит премьеру. "En souvenir de Шагал", что в переводе значит "Вспоминая Шагала", станет единственным пластическим спектаклем в действующей афише Национальной академической сцены. Над постановкой о жизни и творчестве одного из самых известных авангардистов ХХ века, уроженца Беларуси, работает известная российская постановочная команда. Режиссер Сергей Землянский много лет изучал шагаловскую тему, чтобы рассказать ее без слов - на языке тела. Художник по костюмам и автор сценографии - главный художник Вахтанговского театра и двукратный обладатель премии "Золотая маска" - Максим Обрезков. В оформлении спектакля создан ряд оригинальных работ по мотивам картин Шагала.



В пластическом спектакле задействована большая часть трупы театра. История Марка Шагала в танце от самого его рождения до смерти музы художника Беллы состоится 14 и 15 марта.



