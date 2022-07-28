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Театр киноактера закрывает 40-й театральный сезон премьерой "Тот самый Мюнхаузен"
"Того самого Мюнхаузена" показали в Театре-студии киноактера на закрытии юбилейного, 40-го театрального сезона. "Приключения барона Мюнхаузена" известны с детства, на них воспитывалось не одно поколение детей и взрослых. Нереальные истории реально существующего героя XVIII столетия (а Карл Мюнхаузен - немецкий барон, ротмистр русской службы) неоднократно дописывались и переписывались, переводились на многие языки.
Свое прочтение "Того самого Мюнхаузена" предложили в Театре киноактера. На премьере спектакля побывала и Лариса Гулякевич (видео).
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