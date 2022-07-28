ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Театр киноактера закрывает 40-й театральный сезон премьерой "Тот самый Мюнхаузен"

"Того самого Мюнхаузена" показали в Театре-студии киноактера на закрытии юбилейного, 40-го театрального сезона. "Приключения барона Мюнхаузена" известны с детства, на них воспитывалось не одно поколение детей и взрослых. Нереальные истории реально существующего героя XVIII столетия (а Карл Мюнхаузен - немецкий барон, ротмистр русской службы) неоднократно дописывались и переписывались, переводились на многие языки.

Свое прочтение "Того самого Мюнхаузена" предложили в Театре киноактера. На премьере спектакля побывала и Лариса Гулякевич (видео).

Другие новости культуры:


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все