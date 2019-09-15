Театр оперы и балета открывает 87-й сезон мировой премьерой

Сегодня вечером на главной академической сцене страны представят оперу Александра Бородина "Князь Игорь". Для Большого это уже шестое обращение к творчеству мастера. Из четырех действий оперу ужали до двух. Премьерный спектакль - режиссерская работа Галины Галковской и художника-постановщика Вячеслава Окунева. В спектакле прозвучат фрагменты партитур Бородина, которые до этого не исполнялись ни на одной сцене. Минская постановка не просто пополнит русскую часть репертуара Большого, спектакль обещает стать одним из самых масштабных. Так, в одном из эпизодов оперы "Половецкие пляски" на сцену одновременно выйдут 140 артистов: хор, балет и, конечно, вокалисты.