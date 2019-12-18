Театр-студия киноактера дает премьеру "Женщины без границ"

Афиша Театра-студии киноактера пополнилась новой комедией. Пьеса культового советского драматурга Юрия Полякова о женщинах и не только ко Дню белорусского кино. Премьера сегодня и завтра, а с предпоказа вернулась наш культурный обозреватель Лариса Гулякевич.



"Женщины без границ" - новая комедия в Театре киноактера по пьесе знаменитого советского писателя и драматурга Юрия Полякова. Неслучайно премьера приурочена ко Дню белорусского кино. Почти за столетие студия "Беларусьфильм" называлась по-разному. В декабре 1924 было создано Управление по делам кино. Официальное же название "Беларусьфильм" организация получила только после войны, в 1946. А Театр киноактера, созданный в 1980 из актерского штаба киностудии, всегда был творческой базой для артистов, своеобразной тренинговой площадкой.



Полгода Театр-студия киноактера работает в восстановленном здании на Машерова, 33. В пьесе "Женщины без границ" не только женские истории. Это жизненные ситуации о любви, одиночестве и надежде на счастье с философско-юмористическим взглядом создателей спектакля. Музыкально окрасил пьесу композитор Леонид Ширин. Широкую известность автору пьесы, писателю, драматургу и поэту, который долгое время возглавлял "Литературную газету", Юрию Полякову принесли повести "Сто дней до приказа" и "ЧС районного масштаба", написанные в начале 80-х. Значительная часть его произведений была экранизирована. Ожидается, что советский драматург приедет в Минск на одну из премьер своей пьесы.



