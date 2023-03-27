Театральная конкуренция: Большой театр Беларуси забирает лучших исполнителей?

Некоторые представители Музыкального театра в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" заявили о том, что Большой театр Беларуси якобы забирает лучших исполнителей. Существует ли такая конкуренция? На этот вопрос ответила гендиректор Большого Екатерина Дулова.

"В принципе, это нормальная практика, - сказала она. - То, что это наносит урон какой-то из трупп театра, указывает на то, что нужно просто задуматься над тем, чтобы такой ситуации не было".