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Театральная неделя с "Беларусь сегодня"
Издательский дом запустил онлайн-марафон, в котором зрители могут оценить репертуарные спектакли белорусских театров в Сети. Сделать это можно на протяжении всей недели, стрим-трансляции доступны на сайте sb.by и в соцсетях. Так, показы для детей стартуют в 12 часов. Сегодня в афише кукольный спектакль "Три поросенка". А вот взрослая аудитория оценит спектакль "Свадьба" в 19:00. Такие виртуальные показы уже нашли свою аудиторию, первый день марафона #БеларусьБЕЗCOVID собрал более 615 000 просмотров.
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