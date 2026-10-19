"Театральное утро для всей семьи" прошло в Большом театре в Неделю родительской любви

Большой театр присоединился к празднованию Недели родительской любви. Театральное утро для всей семьи собрало юных гостей и родителей на мастер-классах у ведущих артистов.

Фойе Большого украсили декорации и реквизит из спектаклей, на фотозонах можно было примерить сценические образы. Все гости, независимо от возраста, пробовали себя в хоровом пении, дирижировании и хореографии, под руководством профессионалов учились наносить грим и создавать эскизы декораций.

В фойе бельэтажа юным зрителям представили спектакли и выступления флейтистов и солистов оперы.

Владимир Оводок, дирижер Большого театра Беларуси:

"Профессия дирижера всегда загадочна не только для маленьких, но порой и для взрослых не менее интересна. В данном случае мы хотим с детьми на примере Марша Радецкого показать, какие есть приемы дирижирования, что это такое вообще дирижировать, как музыкант (в данном случае пианист) откликается на жест дирижера. Может, для кого-то это станет отправной точкой в мире музыки".

"Решили немного культурно развлечься, давно планировала попасть сюда. Как раз такое мероприятие, решила детей познакомить с этим театром. Мы уже ходили на театральный кружок. Я хотела бы, чтобы они посмотрели, как проходит спектакль, как балерины готовятся к выступлениям, как грим наносится в преддверии спектакля", - поделилась гость проекта "Театральное утро для всей семьи" Наталья Астапенко.

Ежегодно Большой театр открывает свои двери на Неделе родительской любви. Проект дает возможность всей семье ближе познакомиться с театральными профессиями.