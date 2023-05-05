Театральный фестиваль "Перамога" ко Дню Великой Победы проходит в Минске

Ко Дню Великой Победы в Минске проходит Республиканский театральный фестиваль "Перамога". Трагедии, музыкальные спектакли и драматические баллады представляют три театральные сцены столицы. В Театре юного зрителя покажут "Альпы. Сорок первый" по мотивам произведения Василя Быкова. В Купаловском - Гомельский областной драмтеатр уже представил "Пойти и не вернуться" - также по повести белорусского писателя-фронтовика.

