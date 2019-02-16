Участники и гости предстоящего спортивного форума смогут оценить по достоинству и белорусское культурно- историческое наследие. А еще приобрести сувенирную продукцию, которая будет точной копией артефактов. Технологии сканирования музейных экспонатов позволяют создать их объемные модели. Первыми под прицел 3D-сканера летом прошлого года попали две пушки из арсенала Радзивиллов. О процессе создания ценных копий - Елена Бормотова.



Два экземпляра пушки "Виноград". Художественные копии в миниатюре. Они в раз тридцать меньше оригинала. И в точности его повторяют. Учтены даже нюансы: на лафетах 200 мини-гвоздей. Такое же количество и в тех, которые были изготовлены в XVI веке.

Сами пушки выполнены из бронзы. Лафет - из дерева. Это работа ювелира. Что привело к удорожанию проекта. Приблизительная себестоимость сувенира - полторы тысячи рублей. Это не серийное производство, а эксклюзивная продукция. На сегодня есть только два экземпляра.





В арсенале Несвижского музея были отсканированы две пушки. Кроме "Винограда" еще одно парадное орудие под названием "Цербер". Они были отлиты в Несвижской людвисарне саксонским мастером. На каждом орудии - геральдика семьи Радзивиллов. Это был первый опыт работы 3D-сканера в музейных собраниях Беларуси. Сегодня матрицы пушек - в фондах Несвижа. Также полученные модели - в работе скульптурной мастерской. Сейчас занимаются изготовлением миниатюры "Цербера".