Текстильную выставку "Мильфлер" студентов Академии искусств приурочили к 75-летию вуза

чащиеся Белорусской академии искусств презентуют свои подходы к экспериментальному текстилю. Среди проектов - гобелены, узоры на ткани, костюмы… Экспозицию приурочили к 75-летию вуза.



Эмоциями и задумками авторы поделились с нашим корреспондентом Ларисой Гулякевич.



Выставочный проект включает более 80 плоскостных и объемно-пространственных текстильных произведений.



Мille-fleurs - "тысяча цветов" - так называли особый вид западноевропейских обоев с цветочным орнаментом в 15-16 веках. Авторы же этого креативного проекта - современные мастера как студенты, так и преподаватели Белорусской академии искусств.



Задание для совместного проекта "Наследие" - не из легких. Пятикурсникам надо было выбрать художественные образы белорусской культуры.



Одно из условий проекта - не только раскрыть образ знаменитых героев, но и использовать материалы вторичной.



Чтобы создать костюм для Барбары Радзивилл, Илона вдохновилась своими детскими эмоциями и воспоминаниями, а маленькие игрушки собирала по всему Минску.



Кафедра декоративно-прикладного искусства и костюма академии - давний друг арт-галереи "Высокое место". Нынешняя выставка не только отчетная - с дипломными и курсовыми произведениями, но вся экспозиция посвящена 75-летию альма-матер молодых авторов.

