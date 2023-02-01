Телеканалу "Беларусь 3" исполняется 10 лет

8 февраля 2013 года начал свое вещание первый в стране социокультурный канал. Ежедневно творческая команда "Беларусь 3" неотступно подчиняет свою работу главной цели - популяризации и сохранению белорусского культурного наследия, формированию национального самосознания и воспитанию патриотизма.

Телепередачи, документальные фильмы, игровые и анимационные ленты, телеверсии спектаклей и концертов - 10 лет "Беларусь 3" представляет познавательный и развлекательный контент, который привлекает внимание как взрослых, так и детей. Каждый день более 850 тысяч человек смотрят социокультурный канал.

Важное место в содержательном наполнении телеканала заняло создание тематических эфиров, приуроченных к государственным праздникам, памятным историческим событиям и юбилеям выдающихся деятелей белорусской науки и культуры, а также прямые трансляции богослужений, музыкальных конкурсов и концертов, значительных мероприятий страны.

На протяжении ближайших двух месяцев канал представит ряд новых познавательных проектов. 19 февраля телезрителей ждут премьеры еженедельной итоговой программы "Культурная неделя", которая расскажет о последних событиях в культурной жизни страны и специального проекта "Большой театр". Передачи цикла позволят заглянуть за кулисы и познакомиться с теми, кто каждый день создает театральную сказку.

В марте в эфире телеканала появится проект "Новые люди", героями которого станут одаренные ученые, музыканты, художники, исполнители - лауреаты республиканских и международных конкурсов; 10-серийный цикл о развитии эстрадно-сценического жанра в Беларуси "Легенды эстрады".