Телеверсия спектакля "Пер Гюнт" сегодня в эфире "Беларусь 3"

Телеверсию спектакля "Пер Гюнт" в HD-формате сегодня покажут в эфире "Беларусь 3". Постановка с нотами скандинавского фольклора стала первой премьерой 88-го сезона Большого театра и дебютом балетмейстера-постановщика Сергея Микеля на главной академической площадке страны. Для тех, кто не успел купить билет и понаблюдать за историей о настоящей любви и поиске своего я из зрительного зала, актуализированную пьесу Ибсена на культовую музыку Грига телеканал покажет через объективы 7 камер. Новинку репертуарной афиши Большого смотрите уже в 13:45.



Следующая встреча зрителей с балетом "Пер Гюнт"намечена на октябрь. Сегодня в афише Большого театраспектакль-посвящение художнику Евгению Лысику"Спартак" в хореографической постановке народного артиста Беларуси Валентина Елизарьева.



