В Свислочи проходит гала-концерт "Бацькава булка", участие в нем принимают группа "Аура", "Песняры", "Чистый город" и хедлайнер из России, чье имя пока держат в секрете. Фестиваль собрал более 10 тыс. гостей. Это ожидаемый показатель для такого масштабного мероприятия. Из года в год интерес к нему только растет. Кстати, в этом году впервые фестиваль проходит в статусе республиканского. Праздник посвящен Году белорусской женщины и прославляет хранительницу домашнего очага и тружениц, которые с давних пор пекли хлеб. Основные площадки развернулись 15 августа в центре города, в парке и на стадионе, а улицы превратились в ремесленный квартал. Гости смогли насладиться традиционными "Трактор-булка-шоу", экскурсионным маршрутом "Ад зерня да хлеба", конкурсом хлебопеков, мастер-классами и выступлениями творческих коллективов.

Телеверсию гала-концерта "Бацькава булка - смачна і гулка" покажет "Беларусь 3" 16 августа в 21:00.