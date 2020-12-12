Телеверсию спектакля "Виллисы. Фатум" покажут на "Беларусь 3"

Громкую новинку репертуара Большого театра смогут оценить зрители телеканала "Беларусь 3". Уже этим вечером в эфире телеверсия спектакля Джакомо Пуччини - "Виллисы. Фатум". Это первая режиссерская работа оперной дивы Оксаны Волковой. Историю о любви и возмездии с главной академической сцены расскажут не только солисты оперы, хор, но и балетная труппа. Бутафорское решение постановки - работа обладательницы премии "Золотая маска" Этель Иопши. Телеверсию самой мистической постановки Большого смотрите в 22:35.

