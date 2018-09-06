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Точную копию 400-летнего "Букваря" презентовали главам диппредставительств в Беларуси

Факсимильное воссоздание первого в мире учебника с таким названием выпустила Национальная библиотека при содействии Министерства иностранных дел. Карманная книга на 52-х листах в точности повторяет древний оригинал, который в 1618 году на церковнославянском языке впервые напечатали наши земляки. В "Букваре" размещен алфавит, примеры слогов из 2-х и 3-х букв, знаки препинания, цифры, азы грамматики и тексты для чтения. В мире сохранилось всего два подлинника - в Дании и Великобритании. Именно Лондон и предоставил материалы для создания факсимильного "Букваря".

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Есть и поручение Главы государства на сей счет относительно того, чтобы мы возвращали на Родину те культурные ценности, которые в свое время были нами утрачены или вывезены за рубеж. Мы сейчас очень активно работу эту ведем, в том числе и с белорусами зарубежья".

Новое издание - это трехтомник. Факсимиле "Букваря" - его перевод на белорусский, русский и английский языки, а также научные исследования, связанные с учебником. В свет вышли 2 тиража. 900 экземпляров в обычном исполнении направят в библиотеки и учебные заведения нашей страны. 100 экземпляров (в ВИП-оформлении) распространят в центры дипмиссий. За проделанную работу по сохранению культурного наследия Национальная библиотека награждена дипломом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

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