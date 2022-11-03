Торжественная церемония открытия "Лістапада" пройдет в столичном кинотеатре "Москва"

Наступает и время "Истинных ценностей"! Именно под таким слоганом уже завтра стартует XXVIII Минский международный кинофестиваль "Лістапад"! Торжественная церемония открытия пройдет в столичном кинотеатре "Москва". Вечером в пятницу раскроется и первая интрига, кто же станет обладателем специального приза Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве". В предвкушении открытия кино "Лістапад" в цифрах и фактах у Ольги Медведь (подробности в видео).