Торжественное открытие фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится 16 июля
В эти дни говорит и показывает Витебск. 35-й международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" официально и торжественно будет открыт 16 июля на главной сцене Летнего амфитеатра, но город уже живет в ритме танцев, песен, музыки и любви к творчеству.
Расскажем, какая атмосфера царит на одном из самых ярких форумов.
Искусство и мир
Танец "Лето", который накануне восхитил зрителей XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", звучал в такт настроения форума. Этот танец - визитная карточка знаменитого на весь мир Государственного академического ансамбля имени Игоря Моисевва.
Евгений Масалков, солист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева:
"Прекрасная страна, прекрасные города, прекрасные люди, которые всегда открыты душой и относятся к нам как к братьям. И мы относимся так же".
Зрители всегда тепло встречают дорогих гостей, это уже стало фирменной особенностью "Славянского базара".
"Танцуй, славянская душа" - программа, объединившая на одной сцене артистов из многих стран.
Анна Квилория, ведущая фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":
"Славянский базар - это прежде всего место встречи потрясающее, это невероятная атмосфера".
Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции главных концертных программ "Славянского базара"
Каждый вечер телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будут передавать праздничную атмосферу города в видеодневниках "Славянского базара"
Ибрагим Карасов, победитель шоу "Фактор.BY":
"Обомлел от масштаба, от размеров сцены. Во-первых, это легендарная сцена, уже 35 лет. Для меня большая честь выступать именно на юбилее, на 35-летие "Славянского базара".
Своим фирменным исполнением в те же минуты заводил публику Олег Газманов, который в этот же день дал "Первому информационному" эксклюзивное интервью.
Во время проведения "Славянского базара" есть такая традиция - открытие очередной звезды на яркой аллее. В нынешнем году впервые в истории фестиваля будут открыты две звезды
Витебск живет фестивальной жизнью, где атмосфера праздника чувствуется в каждой детали. Витебск - столица "Славянского базара" и город художников, где искусство призвано спасти весь мир.