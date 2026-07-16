Торжественное открытие фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится 16 июля

В эти дни говорит и показывает Витебск. 35-й международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" официально и торжественно будет открыт 16 июля на главной сцене Летнего амфитеатра, но город уже живет в ритме танцев, песен, музыки и любви к творчеству.

Расскажем, какая атмосфера царит на одном из самых ярких форумов.

Искусство и мир

Танец "Лето", который накануне восхитил зрителей XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", звучал в такт настроения форума. Этот танец - визитная карточка знаменитого на весь мир Государственного академического ансамбля имени Игоря Моисевва.

Евгений Масалков, солист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева:

"Прекрасная страна, прекрасные города, прекрасные люди, которые всегда открыты душой и относятся к нам как к братьям. И мы относимся так же".

Зрители всегда тепло встречают дорогих гостей, это уже стало фирменной особенностью "Славянского базара".

"Танцуй, славянская душа" - программа, объединившая на одной сцене артистов из многих стран.

Анна Квилория, ведущая фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Славянский базар - это прежде всего место встречи потрясающее, это невероятная атмосфера".

Play Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции главных концертных программ "Славянского базара" Каждый вечер телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будут передавать праздничную атмосферу города в видеодневниках "Славянского базара"

Ибрагим Карасов, победитель шоу "Фактор.BY":

"Обомлел от масштаба, от размеров сцены. Во-первых, это легендарная сцена, уже 35 лет. Для меня большая честь выступать именно на юбилее, на 35-летие "Славянского базара".

Своим фирменным исполнением в те же минуты заводил публику Олег Газманов, который в этот же день дал "Первому информационному" эксклюзивное интервью.

Во время проведения "Славянского базара" есть такая традиция - открытие очередной звезды на яркой аллее. В нынешнем году впервые в истории фестиваля будут открыты две звезды

Витебск живет фестивальной жизнью, где атмосфера праздника чувствуется в каждой детали. Витебск - столица "Славянского базара" и город художников, где искусство призвано спасти весь мир.