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На "Славянском базаре в Витебске" подняли флаг фестиваля
Торжественные фанфары юбилейного XXX «Славянского базара в Витебске» прогремят сегодня. Хедлайнерами открытия фестиваля станут Николай Басков, Лариса Долина, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители, группа Ottawan. И это лишь малая доля популярных имен артистов. Кстати, присоединиться к открытию сможете и вы: в
22:00
- старт трансляции на телеканалах
и
. Неофициальный старт форуму дали сегодня в полночь. У подножия Летнего амфитеатра прошла церемония поднятия флага. Атмосферу одного из самых долгожданных концертов, прошедших накануне, зафиксировала наша съемочная группа.
Репортаж из Витебска
Лидии Заблоцкой.
Главная традиция “Славянского базара” соблюдена: вечером Витебск взбодрился ливнем. При этом градус не снизился ни на термометре, ни в фестивальной атмосфере. "Самый лучший день" - вживую от народного Григория Лепса. Для тысячи человек.
Несмотря на прогнозируемый от оппозиционных страниц бойкот юбилейного "Славянского базара", их желаемое с действительным, как видите сами, не совпало. Зрителей - яблоку негде упасть по всему периметру площади Победы. Да и приезд Лепса оказался не вбросом, а реальным подарком артиста Витебску и гостям "Славянки".
Концерт - подарок фестивальному Витебску от Григория Лепса
Григорий Лепс действительно за сутки до своего 59-го дня рождения привез в Витебск даже не просто пару известных песен, а целый живой концерт в полтора часа. Причем выступал не в Летнем амфитеатре, а на обычной городской площадке, вход на которую был совершенно бесплатным. Чем не доказательство любви популярных артистов к белорусскому зрителю и доверия к самому фестивалю? Кстати, вышло настоящее народное караоке. Пели все.
На площади Победы заметили не только жителей Витебска, Минска, Орши... В строю зарубежных фанатов фестиваля прибыло. Россияне - в большинстве.
На "Славянском базаре в Витебске" подняли флаг фестиваля
Кульминация дня первого наступилау подножия Летнего амфитеатра. Ровно в полночь при эффектном световом шоу торжественно подняли флаг фестиваля. Ответственная миссия - у обладателей Гран-при детского и взрослого конкурсов в рамках "Славянского базара" - белоруски Ангелины Ломако и уже всемирно известного казаха Димаша Кудайбергена.
Вот так неофициально открыли "Славянский базар". Но даже и после полуночи здесь не смолкает музыка и не успокаивается дождь - все в лучших традициях фестиваля. Главные события ждут нас завтра. Торжественное открытие сможете увидеть и вы, зрители "Беларусь 1" и "Беларусь 24", уже в 22:00 - сразу после
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