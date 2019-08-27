Торжественные мероприятия ко Дню белорусской письменности начнутся уже завтра

В День белорусской письменности в Слониме откроют памятник Льву Сапеге и проведут исторический экспериментальный квест. Праздник по традиции пройдет в первое воскресенье сентября. Но торжественные мероприятия начнутся еще накануне. Уже завтра из Минска от Кафедрального собора стартует научно-просветительская экспедиция "Дорога до святынь" с Благодатным огнем. В субботу в Слониме откроется книжный магазин, пройдет конференция "Слонимские чтения". Кульминацией праздника станет вручение Национальной литературной премии.