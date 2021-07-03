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Торжественный концерт звезд Большого театра Беларуси ко Дню Независимости - 4 июля на "Беларусь 3"
У нас есть возможность увидеть, что в эти минуты происходит в Большом театре оперы и балета. На праздничном гала-концерте, посвященном Дню Независимости, присутствует глава государства. Александр Лукашенко перед началом концерта пообщался с артистами театра и участниками концерта и занял место в партере среди зрителей.
Завтра телеканал "Беларусь 3" в 12:10 покажет телеверсию торжественного концерта звезд Большого театра Беларуси ко Дню Независимости. Не пропустите.
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