Торжественный концерт звезд Большого театра Беларуси ко Дню Независимости - 4 июля на "Беларусь 3"

У нас есть возможность увидеть, что в эти минуты происходит в Большом театре оперы и балета. На праздничном гала-концерте, посвященном Дню Независимости, присутствует глава государства. Александр Лукашенко перед началом концерта пообщался с артистами театра и участниками концерта и занял место в партере среди зрителей.