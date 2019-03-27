Традиционно в День театра в Минске проходит международный детский форум "Крокі"

Сегодня - Всемирный день театра. Традиционно по этому поводу в Минске проходит международный детский форум "Крокі". Нынешний год - юбилейный для фестиваля, в этом году к нему присоединились театральные коллективы из России, Литвы, Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Словакии - всего более 200 участников.



На сцене городского Дворца культуры юные театралы показывают современные драматические постановки и мистические истории. В кулуары форума заглянула Наталья Кузьмицкая.



Детская театральная студия из словацкого города Жъяр-над-Гроном презентовала на "Кроках" временами минорную, но довольно жизнеутверждающую постановку "Грусть по Джону Леннону". Маленькие артисты узнали про историю основателя всемирно известных "битлов" только во время работы над материалом, однако удачно отобразили смысл его песен, которыми пропитана их постановка.



Фестивальные дни очень насыщенные. Благодаря новой площадке, а городской Дворец культуры имеет сразу два зала, спектакли идут нон-стоп.



Именно драматическое направление в этом году преобладает в репертуарной палитре форума. Показать жизнь просветительницы, полоцкой княгини Евфросинии Полоцкой, не как святой, а обычной женщины с чувствами и сомнениями, пробовали воспитанники столичной детской школы искусств.



Ни один спектакль форума не оставил зрителей безразличными. Несмотря на разные формы повествования и язык, каждый театральный коллектив исполнял свою конкурсную работу на родном - насладиться театральным действием и понять смысл было не сложно.



Обладатель Гран-при форума "Крокі" будет известен уже завтра. Также профессиональное жюри, а это деятели культуры и искусства Беларуси, определят победителей в разнообразных номинациях: оценят игру актеров, сценографию, музыкальное оформление постановки, работу режиссера.