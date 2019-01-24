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Традиционный китайский праздник весны в зимнем Минске

Гала-концерт с участием Китайского национального оперного театра прошел в Белгосфилармонии. Этническая музыка народностей Поднебесной, всемирно известные оперные арии, а также совместные выступления с Академическим ансамблем танца Беларуси. "Веселый праздник весны"- и на фотовыставке. В кадре - самые яркие мгновения встречи китайского Нового года: запуск красных фонарей, танец драконов, красочные фейерверки.

Китайский праздник весны в Минске продолжается. Сегодня "Культурный базар" зашумит во Дворце детей и молодежи, а завтра - флешмоб в китайском культурном центре.

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