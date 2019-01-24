3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Традиционный китайский праздник весны в зимнем Минске
Гала-концерт с участием Китайского национального оперного театра прошел в Белгосфилармонии. Этническая музыка народностей Поднебесной, всемирно известные оперные арии, а также совместные выступления с Академическим ансамблем танца Беларуси. "Веселый праздник весны"- и на фотовыставке. В кадре - самые яркие мгновения встречи китайского Нового года: запуск красных фонарей, танец драконов, красочные фейерверки.
Китайский праздник весны в Минске продолжается. Сегодня "Культурный базар" зашумит во Дворце детей и молодежи, а завтра - флешмоб в китайском культурном центре.
Больше событийв рубрике "Новости. Культура".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все