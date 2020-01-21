Колорит и аутентичность. Традиционный обряд "Тянуть Коляду на дуба" прошел сегодня в Березинском районе в деревне Новины. Главным символом праздника по традиции стал ржаной сноп или Коляда. Его вместе со сваренной в чугунке кутьей провезли через всю деревню. Старый сноп сбросили с дуба и сожгли. А на дерево затянули новую Коляду. Местные жители считают, что после такого обряда будет хороший урожай. Обряд в деревне Новины возродили более 20 лет назад. Сейчас он внесен в список историко-культурного наследия Беларуси.



