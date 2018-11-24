Трансляцию "Евровидения" смогут увидеть все жители Европы в 18:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

25 ноября начнется главное шоу. Организаторы напоминают, что приходить сегодня и завтра необходимо минимум за час, так как конкурс будет транслироваться в прямом эфире. Стоит учитывать и меры безопасности. Для зрителей, а их около 15 тысяч, подготовлено множество развлечений в фойе арены. Напомним, телевизионную трансляцию “Евровидения” смогут увидеть все жители Европы, она начнется ровно в 18:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".